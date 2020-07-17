На портале Банки.ру заработала горячая линия «Тинькофф Страхования» по вопросам, связанным с продуктами компании.



На вопросы посетителей портала ответит руководитель бэк-офиса департамента клиентского обслуживания Тинькофф Банка Наталья Лутай.



Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.

Раздел модерируется представителями компании «Тинькофф Страхование».



Вопросы, не относящиеся к теме раздела, будут удаляться.