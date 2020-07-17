Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Первому Клиентскому Банку на уровне «ruB-». По рейтингу сохранен «негативный» прогноз, что предполагает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительными позициями по капиталу и способности к его генерации, приемлемой ликвидной позицией, ограниченным качеством активов и внебалансовых обязательств, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Сохранение негативного прогноза обусловлено уязвимостью ликвидной позиции банка в случае наступления выплат по одной или нескольким крупным гарантиям», — поясняется в релизе агентства.

Первый Клиентский Банк — небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и РКО юридических лиц, а также выдаче банковских гарантий.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительной долей банка на российском банковском рынке и узкой клиентской базой в сегменте кредитования юрлиц, ИП и физлиц (на 1 июня 2020 года менее 30 корпоративных и 70 розничных заемщиков). При этом агентство отмечает адекватный уровень диверсификации бизнеса по сегментам кредитного риска.

Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие. Бизнес банка характеризуется адекватными показателями рентабельности и эффективности деятельности. Агентство отмечает улучшение с начала 2020 года показателей достаточности капитала, обусловленное как сокращением портфеля гарантий, так и полученной в I квартале текущего года прибылью. Вместе с тем, по мнению агентства, на фоне пандемии COVID-19 и сокращения деловой активности экономических субъектов возрастают риски потенциального ухудшения финансового состояния заемщиков и принципалов, что до конца 2020 года может привести к необходимости досоздания РВПС и окажет давление на буфер капитала и финансовый результат банка.

Качество активов и внебалансовых обязательств оценивается как ограниченное.

Приемлемая ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности. Вместе с тем в отдельные месяцы агентство отмечает повышенную волатильность клиентских средств — в течение последних 12 месяцев наибольший отток наблюдался в мае 2020 года и составил около 16% средств юрлиц и ИП, приток — в сентябре 2019-го (около 14%). При этом возможности банка по компенсации оттоков средств юрлиц и ИП ограничены, так как банк не является участником системы страхования вкладов и не имеет доступа к рыночным источникам дополнительной ликвидности ввиду отсутствия портфеля ценных бумаг.

Агентство отмечает отдельные недостатки в системе риск-менеджмента, а также недостаточную независимость менеджмента банка в принятии управленческих решений (ключевые управленческие решения, по мнению агентства, сконцентрированы на основных собственниках банка). Положительное влияние на рейтинг оказывает рост за 12 месяцев доли контролирующей группы владельцев банка с 17,5% до порядка 49% (при существующих планах нарастить долю до 60% до конца 2020-го).