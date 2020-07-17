Генпрокурор России Игорь Краснов предложил проработать вопрос создания автоматизированных поисковых систем для пресечения киберпреступности. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, такую задачу он поставил в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов РФ по вопросу пресечения преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Нацеленные на поиск киберпреступлений системы можно создать на базе уже существующих путем расширения их функционала и интеграции с другими базами данных, пояснили в Генпрокуратуре.

Кроме того, генпрокурор потребовал «кардинально изменить подходы к организации оперативно-разыскной деятельности и предварительного расследования» киберпреступлений, внедрять специализацию сотрудников, учитывая специфику выявления, стремительное распространение криминального использования виртуальных активов и компьютерных атак на критическую информационную инфраструктуру государства, и добиваться устойчивого повышения раскрываемости преступлений.

Поскольку IT-преступления носят трансграничный характер, требуется более эффективно использовать возможности специализированных сетей правоохранительных органов, международного полицейского взаимодействия и сотрудничества в порядке уголовного судопроизводства.

Генпрокурор: «Необходимо усилить борьбу с IT-преступлениями, их число выросло в 25 раз» Новые технологии все чаще применяются для самого широкого круга преступлений — от хищений денежных средств с расчетных пластиковых карт до угроз критической инфраструктуре страны.

Также генпрокурор РФ обратил внимание на необходимость «совершенствования действующего законодательства в части расширения признаков преступлений в сфере IT-технологий, введения в процессуальные нормы понятия «электронного доказательства», процедур внесудебной блокировки «зеркал» ранее заблокированных сайтов, а также по ряду других вопросов». В свою очередь усилия прокуратуры «будут сосредоточены на повышении эффективности и качества прокурорского надзора за законностью в сфере безопасного использования информационно-коммуникационных технологий в целях оперативного решения» всех стоящих перед прокуратурой задач, подчеркнул Краснов.