• Чистая прибыль банковского сектора РФ в июне выросла до 70 млрд рублей, что в 140 раз выше результата за май (0,5 млрд рублей). Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2020 года». По данным ЦБ, выросло и количество прибыльных банков: положительный финансовый результат в июне показали 245 банков (63% от общего количества), тогда как в мае таких банков было 218 (56%), хотя их доля в секторе сократилась (с 76% до 67% от активов сектора).

• Центробанк в целом поддержал квалификационные тесты для инвесторов, разработанные Национальной финансовой ассоциацией (НФА) и Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). Тестирование будут проходить граждане, которые хотят совершать сделки с рисковыми инструментами, требующими статуса квалифицированного инвестора, объяснил президент НФА Василий Заблоцкий. Иначе брокер не сможет исполнить поручение на покупку ценных бумаг: это запрещает законопроект «О категоризации инвесторов».

• Участники международных платежных систем (МПС) должны обеспечить проведение аутентификации по российскому трафику с использованием НСПК в срок до 1 ноября 2020 года. Об этом говорится в бюллетене по обеспечению перевода на НСПК сервиса аутентификации при интернет-платежах (3D) по картам Visa и Masterсard. Сейчас МПС при таких платежах осуществляют ее сами. Также сервис аутентификации должен предоставляться по протоколу 3D 1.0.2. Хотя на данный момент МПС работают преимущественно по протоколу 3D 2.0.



• Мужчины с детьми в России зарабатывают больше бездетных, разница в доходах может достигать 25%. Таковы результаты исследования ВШЭ. «Премией за отцовство» в исследованиях рынка труда называют превышение заработка мужчин, имеющих детей, над оплатой труда бездетных. Существующая разница в заработках мужчин объясняется личностными характеристиками, в случае с отцами эти свойства оказываются важными для работодателей.

