Эксперты VR_Bank и фонда «Сколково» оценили степень цифровизации топ-45 страховых компаний по размеру собранных премий (без учета ОМС) по итогам работы в первом полугодии 2020 года.

Согласно исследованию, в топ-10 рейтинга цифровизации по степени убывания вошли: «Согласие», ВСК, «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», группа «Ренессанс Страхование», «Абсолют Страхование», «Росгосстрах», «Югория», СОГАЗ и «Совкомбанк Страхование».



Наиболее популярные мобильные приложения на AppStore среди участников рейтинга оказались у компаний «АльфаСтрахование», «РЕСО-Гарантия», «Согласие», «Югория» и ВСК. На Android — у «АльфаСтрахования», «РЕСО-Гарантии», ВСК, «Ингосстраха» и «Согласия».



«Примечательно, что только первые 15 страховых компаний по сбору премий активно присутствуют в Facebook, «ВКонтакте», Instagram и YouTube. В Facebook и «ВКонтакте» наиболее активна компания «Совкомбанк Страхование», в Instagram — «Юнити страхование», в YouTube — «АльфаСтрахование». У всех страховых компаний, вошедших в рейтинг, можно приобрести полисы онлайн по наиболее популярным розничным видам страхования (добровольное медицинское страхование, страхование от несчастного случая, ОСАГО, каско, страхование выезжающих за рубеж, страхование недвижимости), у большинства — полис с услугой телемедицины. Лидером онлайн-продаж полисов по всем розничным видам страхования стал «Ингосстрах», — сказано в обзоре.

По данным экспертов, в меньшей степени процессу цифровизации оказался восприимчив сегмент страхования жизни, локомотивом которого являются накопительные и инвестиционные страховые продукты. Но тем не менее цифровая трансформация затронула и этот сегмент. Топ-10 лидеров цифровой трансформации «жизни»: «Капитал Life», «ППФ Страхование жизни», «Ренессанс Жизнь», «Альянс Жизнь», «РСХБ-Страхование жизни», «Русский Стандарт Страхование», «Уралсиб Жизнь», «Ингосстрах-Жизнь», «Согласие-Вита» и «МетЛайф», отмечается в исследовании.



Методология рейтинга учитывает 26 показателей, которые объединены в пять основных тематических блоков и дают представление об уровне цифровизации страховых компаний. Это финансовые показатели, отражающие роль и место компании на рынке, наличие онлайн-сервисов, количество загрузок мобильного приложения (приложений), скорость обработки обращений в соцсетях, а также готовность компаний не только к продаже полисов онлайн, но и урегулированию.