Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,99% и составил 2 802,24 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,62%, до отметки 1 235,85 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,22%, Сбербанка — на 0,74%, «АЛРОСы» — на 0,67%, «Газпрома» — на 1,7%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,28%.

Понедельник прошел на российском фондовом рынке очень бодро, несмотря на смешанный внешний фон и определенные рыночные страхи относительно пандемии коронавируса и способности мировой экономики активно восстановиться, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Индекс Мосбиржи вырос до 2 794 пунктов и способен консолидироваться в коридоре 2 785—2 800 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1 233 пунктам, реабилитировавшись после провала ранее. Глобальное настроение мировых рынков капитала вполне позитивное, если учесть, что многое идет слишком медленно или не совсем так, как хотелось бы», — комментирует эксперт.