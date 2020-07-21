Достижение соглашения странами Евросоюза о новом семилетнем бюджетном плане ЕС повлечет укрепление евро. Об этом ТАСС сообщил экс-замглавы Минфина Сергей Сторчак, который курировал в министерстве международные вопросы.

«Я думаю, тот факт, что они договорились (страны ЕС. — Прим. ред.) и будут действовать согласованно, будет работать только на укрепление евро», — сказал Сторчак.

Он отметил, что привлечение Еврокомиссией средств в виде общих долговых обязательств ЕС для восстановления экономики после пандемии коронавируса является прорывным решением и повлечет приток средств. «Это вообще-то какое-то прорывное решение (привлечение Еврокомиссией средств в виде общих долговых обязательств ЕС. — Прим. ред). Это, конечно, очень интересное событие с точки зрения развития долговых рынков, с точки зрения последствий развития этих долговых рынков», — отметил Сторчак.

«Если они предложат по этим облигациям процентные ставки в два-три раза выше, чем сейчас они есть на рынке, тем более есть отрицательные процентные ставки, то спрос будет, ликвидности хватает в финансовой системе Евросоюза, думаю, проблем не будет для их продажи. Инвесторы, наверное, какое-то время будут смотреть, что это такое, но потом привлекательная ставка купона даст приток ресурсов», — добавил экс-замглавы Минфина.



Саммит ЕС завершился сложным компромиссом по бюджету Главы государств и правительств 27 стран ЕС достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021—2027 годы.

Как отмечает Сторчак, принятие бюджета ЕС станет выгодным для России. «Если начнется оживление в странах Западной Европы — это наш основной торговый партнер, — конечно, нам это интересно и, я думаю, даже выгодно. Повышение спроса на российскую продукцию, на любую, какая бы она ни была, — это хорошо. А здесь, с таким бюджетом наверняка появятся дополнительные источники», — пояснил он.



При этом возможное введение новых таможенных пошлин на товары из не входящих в ЕС стран с более низкими климатическими стандартами, чем в Евросоюзе, может оказать серьезное влияние. «Это серьезное заявление, я не знаю, конечно, насколько оно отработано с партнерами по Евросоюзу, но это сильно, это может оказать серьезное влияние на многие страны, не только на нашу», — считает Сторчак.



