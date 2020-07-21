Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,84% и составил 2 825,71 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,93%, до отметки 1 259,72 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 1,26%, «Газпрома» — на 0,59%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,63%, Сбербанка — на 0,86%, «АЛРОСы» — на 1,1%.

Рынок акций РФ во вторник «проторговался» в приподнятом настроении, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Конъюнктура позволяет: нефть вышла в хороший плюс после невнятной сессии, заокеанские биржи — в «зеленом», а ЕС все-таки согласовал беспрецедентный пакет финансов внутри фонда по восстановлению экономики Европы. Именно сейчас на рынке сформировано позитивное настроение у его участников, и покупателям открыты все пути», — комментирует эксперт.