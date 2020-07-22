🔹 Банк России на заседании совета директоров 24 июля с большой вероятностью в очередной раз снизит ключевую ставку, считают опрошенные Банки.ру аналитики. Открытым остается вопрос на сколько. Мнения экспертов разделились поровну: за снижение на 25 и 50 базисных пунктов. На предыдущем заседании ЦБ снизил ставку сразу на 100 б. п. до исторического минимума в 4,5% годовых. Однако в середине июля глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России все еще видит пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

🔹 Центробанк прорабатывает предложения в Госдуму по расширению собственных полномочий, чтобы у регулятора была возможность ограничивать максимальную сумму комиссий за денежные переводы внутри одной кредитной организации. Если ЦБ наделят соответствующими полномочиями, он планирует пользоваться ими только в случае крайней необходимости. Большинство крупнейших российских кредитных организаций комиссию за внутренние онлайн-переводы не взимают, рассказали их представители. Они пояснили, что внутренние онлайн-операции не несут дополнительных издержек, поскольку в них не участвуют контрагенты.



🔹 Сразу 15 российских регионов стали лидерами по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, говорится в обзоре аналитиков Национального рейтингового агентства. В документе указывается, что в апреле 2020-го промпроизводство по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилось в 54 из 85 субъектов, а в мае — в 57. Рост безработицы и сокращение объема платных услуг в апреле — мае были зафиксированы в 83 и 85 субъектах соответственно.

🔹 Правительство выделило 15 млрд рублей на частичную компенсацию затрат туристов на отдых в российских регионах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, Ростуризм уже составил список регионов, за отдых в которых будет положена компенсация. Сумма возврата средств туристам составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от тура.

