Банки выдали во II квартале 2020 года 2,54 млн потребительских кредитов, что на 45,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). За первые шесть месяцев 2020 года было выдано 6,65 млн потребкредитов или на 27,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен рост выдачи потребкредитов на 20,7% (1,03 млн ед.) по сравнению с маем текущего года.

Значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по потребкредитам в июне 2020 года составило 632 балла.

Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (113,2 тыс. ед.), Московской области (100,7 тыс. ед.), Республике Башкортостан (91,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (88,2 тыс. ед.) и Свердловской области (83,8 тыс. ед.).

Самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Ставропольский (-54,8%) и Краснодарский (-52,5%) края, Тюменская область (-51,6%), Республика Татарстан (-50,1%) и Ростовская область (-49,5%).