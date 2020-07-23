🔹 Количество попавших в черные списки банковских клиентов сократилось, число новых «отказников» уменьшилось в 2019 году по сравнению с 2018-м почти на 30%, следует из отчета Росфинмониторинга. Среди физлиц показатель снизился на 30%, среди ИП — на 35%, среди юрлиц — менее чем на 20%. Как говорится в отчете, количество отказов с каждым годом неуклонно сокращается, что говорит не только об уменьшении числа незаконных операций в экономике, но и о более взвешенном, осознанном выполнении как банками, так и их клиентами требований закона. По данным Минэкономразвития на сентябрь 2019-го, меры «репрессивного характера» испытали на себе не менее 750 тыс. предпринимателей.

🔹 Минкомсвязь предложила выделить 26,4 млрд рублей на создание центров управления регионов (ЦУР). В каждом субъекте появятся офисы — единое окно, которое будет получать и обрабатывать жалобы граждан, поступающие в электронном виде в госструктуры по всей стране. Жалобы будут поступать не только с официальных порталов организаций, сайта госуслуг и горячих линий, планируется учитывать также упоминания в соцсетях и обращения в мессенджерах. ЦУРы во всех регионах свяжут в единую централизованную систему. Создание ЦУРов может войти в федеральный проект «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика». С инициативой о его включении выступила Минкомсвязь.

🔹 Минфин России планирует довести собираемость налогов и сборов до уровня не менее 99% в 2024 году, следует из проекта плана деятельности министерства на 2020—2025 годы. Согласно плану, в ближайшие годы собираемость налогов и сборов будет плавно расти: в 2020 году она должна составить 98,72%, в 2021-м — 98,79%, в 2022-м — 98,86%, в 2023-м — 98,93%.

🔹 Портал Банки.ру запускает новый экспертный видеоформат FinTok, посвященный теме финансовой грамотности. Первый ролик нового формата опубликован здесь. В коротких видеороликах максимально простым и доступным языком будут даваться ответы на наиболее актуальные для посетителей Банки.ру вопросы, связанные с финансами. Проект FinTok будет реализовываться совместно с участниками рынка, поэтому такие ответы будут максимально квалифицированными и экспертными.

