Более половины россиян потратили материальную помощь от государства на товары первой необходимости, такие как продукты питания и бытовая химия, и на обязательные платежи (оплата ЖКУ, взносы по кредиту), следует из данных опроса компании IDF Eurasia (работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman), имеющемся в распоряжении ТАСС.

На фоне пандемии коронавируса правительство приняло меры по оказанию материальной поддержки гражданам. Так, в июле семьи с детьми до 16 лет получили единовременные выплаты в 10 тыс. рублей, были установлены выплаты на несовершеннолетних детей для безработных родителей, выплаты работникам социальных сфер, пособия для тех, кто потерял работу после 1 марта.

«30% граждан израсходовали данные средства на товары первой необходимости (продукты питания, бытовая химия и пр.). Следующими по популярности статьями расходов — каждый из этих вариантов выбрали по 20% опрошенных — стали регулярные обязательные платежи (оплата ЖКУ, взносы по кредиту и пр.) и непосредственно нужды детей (одежда, образование и т. д.)», — говорится в материале.

Также на покупку бытовой техники, электроники и мебели пособия истратили 6% респондентов, 9% сообщили о том, что деньги не потрачены и отложены в копилку. Оставшиеся 15% затруднились с ответом.

«Сейчас не наблюдается резкого всплеска просроченной задолженности среди заемщиков. В том числе среди тех, кто занят в пострадавших или просто низкооплачиваемых отраслях экономики. Можно предположить, что выплаченные пособия в той или иной степени оказали заемщикам поддержку в части соблюдения сроков исполнения своих финансовых обязательств», — комментирует генеральный директор компании Ирина Хорошко.

В опросе приняли участие 4 340 респондентов в возрасте старше 18 лет из всех регионов страны.