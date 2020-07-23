Телефонные мошенники пытаются реализовать в России новую схему: предупреждают россиян о том, что их вклады в опасности, и предлагают перевести средства на якобы безопасный счет, рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

«Новая схема, которую пытаются сейчас реализовать, — деньги на депозите у вас лежат, им грозит опасность, знают ваши реквизиты, поэтому срочно их надо перевести на безопасный счет», — сказал он, выступая на Дальневосточном медиасаммите.

Сычев предупредил, что злоумышленники всегда пытаются мотивировать свою жертву «прямо здесь и сейчас», чтобы она не смогла опомниться. «Это очень важный момент, который можно отловить, когда против вас работают злоумышленники. Если на вас начинают давить, если вам предлагают прямо здесь и сейчас принять решение, — это один из явных признаков мошенничества», — объяснил замглавы департамента ЦБ.

Ранее Сычев сообщил, что мошенники в настоящее время в первую очередь направляют свое внимание на россиян в возрасте от 25 до 45 лет, а не на пожилых граждан. При этом многие данные о своих жертвах злоумышленники берут из социальных сетей.