Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.



👍 Президент России Владимир Путин утвердил национальные цели по росту доходов населения. Устойчивый рост доходов граждан и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции необходимо обеспечить к 2030 году, говорится в тексте указа главы государства. При этом уровень бедности в РФ к 2030 году должен быть снижен в два раза по сравнению с 2017 годом.

👍 Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который запрещает взимание комиссий за перевод денежных средств между банковскими счетами и картами клиентов в рамках одного банка. Между тем Банк России прорабатывает предложения в Госдуму по расширению собственных полномочий, чтобы у регулятора была возможность ограничивать максимальную сумму комиссий за денежные переводы внутри одной кредитной организации.

👍 Президент подписал закон об электронной платформе по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг. Закон определяет правовые основы деятельности операторов электронной платформы, а также регулирует отношения по заключению сделок с финансовыми организациями с использованием информационных технологий.

👍 Почти половину россиян (47%) устраивает их жизнь, еще 29% отчасти удовлетворены, а отчасти нет. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По мнению 20% опрошенных, через год они и их семьи будут жить лучше, по мнению 45% — так же, как сейчас. Ухудшения ожидают только 23% наших соотечественников.