Правительство РФ без замечаний поддержало законопроект заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой и первого заместителя руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, обязывающий коллекторов общаться только с должником и не беспокоить его близких, родственников или соседей. Такое решение принято на заседании законопроектной комиссии правительства РФ 27 июля, сообщается на сайте Ирины Яровой.

«Действующее законодательство содержит дискриминационное положение, согласно которому допускается взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, иными родственниками, его соседями либо другими третьими лицами с согласия самого должника и без получения предварительного согласия указанных лиц. Фактически сегодня третьи лица (как правило, близкие родственники и соседи должника) становятся по усмотрению коллекторов объектами давления и претензий, что противоречит принципам правоотношений, индивидуальной свободы и личной ответственности должника за принятые решения», — прокомментировала депутат.

«Предлагаем защитить права и интересы граждан, оградив от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами. Это можно назвать «презумпцией несогласия» третьих лиц. Согласно законопроекту, коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия. Более того, третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его», — подчеркнула автор законопроекта.



По словам Яровой, анализ региональной правоприменительной практики, проведенный Советом законодателей, свидетельствует о целесообразности таких изменений. Ранее законопроект был поддержан Минюстом России, Федеральной службой судебных приставов, Советом законодателей.