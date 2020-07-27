Арбитражный суд Дагестана по заявлению Агентства по страхованию вкладов арестовал имущество девяти лиц, контролировавших банк «Эльбин», на сумму более 40 млн рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

В случае непринятия судом запрашиваемых АСВ обеспечительных мер высока вероятность того, что имущество, принадлежащее ответчикам, может быть отчуждено в пользу третьих лиц, в связи с чем истцу может быть причинен ущерб, отметил арбитраж.

Требование об аресте имущества было заявлено в рамках иска о взыскании убытков в размере более 40 млн рублей с экс-менеджеров банка «Эльбин».

​АСВ требует 40,5 млн рублей с бывших топ-менеджеров​ банка «Эльбин»​ Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Эльбин» в апреле 2018 года.

Республиканский суд в июне 2018 года удовлетворил исковое заявление Центрального банка РФ о принудительной ликвидации кредитной организации. Кроме того, суд в феврале 2019 года удовлетворил заявление АСВ о признании банка несостоятельным.

ЦБ РФ отозвал у банка лицензию в связи с тем, что в деятельности АКБ «Эльбин» были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.



Также надзорным органом была установлена вовлеченность банка «Эльбин» в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, была направлена в правоохранительные органы.