Минфин готовит поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым незаконно полученные денежные средства в рамках коррупционных дел будут зачисляться в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) для синхронизации с планируемыми изменениями Гражданского кодекса, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время средства, конфискованные в рамках «коррупционных» дел, зачисляются в бюджет ПФР. Это действующие нормы Бюджетного кодекса. В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства в случае отсутствия доказательств законности их получения», — сказали в пресс-службе министерства.

Там отметили, что соответствующий законопроект подготовлен и внесен в правительство Минюстом. «В связи с этим требуются корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс, которые разрабатывает Минфин. По сути это техническая правка в целях синхронизации норм с ГК РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.