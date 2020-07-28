Банк России по результатам проведенного анализа ситуации, возникшей в ходе торгов на Московской бирже в связи с экспирацией расчетных фьючерсных контрактов на нефть марки Light Sweet Crude Оil по отрицательной цене, сформировал комплекс предложений для минимизации аналогичных рисков, повышения стабильности российского финансового рынка и защиты инвесторов. Предложения Банка России направлены Мосбирже для совместной проработки с участниками торгов, в том числе в рамках пользовательских комитетов, сообщает пресс-служба регулятора.

Предложния, в частности, касаются следующих вопросов:

необходимости обеспечения более подробного раскрытия для участников рынка информации о рисках, которые несут в себе торгуемые инструменты, в частности фьючерсы и опционы, а также информации о том, как используются риск-параметры торгуемых инструментов и механизмы приостановки торгов, в доступном, понятном для большинства инвесторов виде;

необходимости обеспечения мониторинга информации о контрактах с внешним ценообразованием, обращающихся на бирже, с последующим раскрытием биржей и доведением до участников торгов полученной информации, в случаях если выявленная информация способна оказать существенное влияние на ход торгов биржи;

проработки вопросов стандартизации и регламентации принципов изменения риск-параметров инструментов и принципов принятия особых решений в случае чрезвычайных ситуаций;

подготовки и раскрытия списка инструментов, цены которых потенциально могут уйти в отрицательную зону;

необходимости определения плюсов и минусов расхождения времени проведения организованных торгов с иностранными площадками в отношении инструментов, базисным активом по которым выступают инструменты (индикаторы), торгующиеся на иностранной бирже, для последующего обсуждения с Банком России и выработки решения о времени торгов.

Дополнительно Банк России ожидает от профессионального сообщества детальной проработки вопроса возможности предоставления услуг, связанных с приобретением производных финансовых инструментов на срочном рынке, только тем инвесторам (клиентам), которые понимают и осознают все присущие срочному рынку риски, и/или принятия мер, направленных на обеспечение возможности ограничения убытков клиентов.

Ошибка на миллиард. Кто должен заплатить за нефть по минус 37 долларов Майский фьючерс Мосбиржи на нефть WTI принес трейдерам 1 млрд рублей убытков. Трейдеры требуют компенсации от биржи, та утверждает, что действовала по регламенту. Кто прав?



Банк России отмечает, что мировая практика использования инструментов срочного рынка демонстрирует наличие повышенного уровня рисков для инвесторов, в первую очередь связанных с самой природой данных контрактов, а также исторической волатильностью таких инструментов и непредсказуемостью появления рыночных аномалий, способных оказать влияние на ход организованных торгов. В условиях пандемии коронавируса (COVID-19) указанная специфика особенно ярко проявилась в ходе торгов товарными деривативами (в том числе в связи с особенностями расчетов по ним и существенным падением спроса).

Банк России обращает внимание, что ситуация с отрицательными ценами может повториться на некоторых торгуемых на бирже контрактах, что в том числе подтверждает американский регулятор CFTC.