🔹 Денежные средства, законность получения которых невозможно доказать, будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР) — Минфин готовит поправки в Бюджетный и Гражданский кодексы. В ведомстве уточнили, что поправки в Бюджетный кодекс нужны для синхронизации его с ГК РФ. В законопроекте указано, что новые нормы могут вступить в силу уже в декабре этого года. Что касается денежных средств, в Минфине оперативно не пояснили, кто именно будет осуществлять проверки, а также какова будет минимальная сумма, которая может вызвать сомнение контролирующих органов.

🔹 В период пандемии и кризиса крупные предприятия отказались от сокращений штата и заработных плат. Таковы результаты опроса компаний из списка топ-50. В большинстве корпораций сохранили прежнюю численность персонала и их оклады. Сохранить штат и оклады персонала корпорациям из металлургической, нефтедобывающей, химической, автомобильной и других отраслей позволило стабильное финансовое положение.

🔹 Крупнейшие российские банки продолжают терять валютных вкладчиков даже после пика кризиса и пандемии. Это следует из отчетности кредитных организаций на 1 июля. Отток 602,4 млн долларов с депозитов в иностранной валюте в июне пережили семь из 11 системно значимых игроков, оценил аналитик Банка БКФ Максим Осадчий. Так, в ВТБ отток составил 470,9 млн долларов, в Райффайзенбанке — 55,9 млн долларов, в Альфа-Банке — 49,1 млн долларов, в ЮниКредит Банке — 18,4 млн долларов, в «Открытии» — 13,7 млн долларов, в Московском Кредитном Банке — 26,7 млн долларов, в Росбанке — 23,8 млн долларов.

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