Пособие по безработице в 2021 году должно составлять прожиточный минимум в регионе, а максимальная выплата — достигать средней зарплаты, пишут «Известия» . Такую позицию сформулировали в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Письмо за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Так, в ФНПР считают, что минимальное пособие по безработице должно быть равно прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе за II квартал прошлого года. Максимальную же выплату стоит установить на уровне средней зарплаты в субъекте. Пособие должно возмещать не меньше половины утраченного заработка. Это соответствует конвенции Международной организации труда № 168 «О содействии занятости и защите от безработицы», отметили представители профсоюзов.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что сам проект постановления ведомство еще готовит и размеры выплат сейчас обсуждаются. Пособие по безработице не спроектировано как постоянная замена трудовых доходов, это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы, отметили в ведомстве. Число зарегистрированных безработных в стране уже превысило 3 млн человек, сообщала ранее пресс-служба Минтруда. Если предположить, что их количество в 2021 году сохранится на прежнем уровне, на выплату пособий по предложению профсоюзов даже в минимальном размере потребуется около 420 млрд рублей в год.

Уровень безработицы в России вырос на 30% В абсолютном выражении максимальное число безработных в Дагестане.

По словам экспертов, общий фонд пособий по безработице необходимо будет существенно увеличивать. На фоне кризиса и роста расходов на борьбу с коронавирусом государство может не найти средств на повышение пособий в разы. Довести минимальный размер пособия до прожиточного минимума и дифференцировать его в зависимости от региона — здравые предложения, полагают эксперты. Возможным выходом могло бы быть также страхование от безработицы, но сейчас вводить его уже поздно, и бизнес будет против дополнительных отчислений с зарплат. В существующих условиях логичнее направить деньги на создание новых рабочих мест, отметили эксперты.