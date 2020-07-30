Рассмотрение дела об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 31 июля, перенесено на 25 сентября по причине его госпитализации. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в суде.

«Административное слушание дела перенесено на 25 сентября», — сообщили в суде. «Это сделано потому, что он находится в больнице», — пояснила сотрудница суда в ответ на уточняющий вопрос. Изначально слушание должно было состояться 27 апреля, но его перенесли на 13 июля, а затем — на 31 июля.

На сентябрьском заседании присутствие бизнесмена вряд ли будет обязательным. «25 сентября его присутствие не требуется, потому что это административное слушание, присутствовать должны его адвокаты, он, скорее всего, от этого будет освобожден», — сказала сотрудница суда.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог 20 млн фунтов стерлингов (36 млн долларов). Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы и не покидать пределов Лондона и его окрестностей. «Соответственно, срок, на который он выпущен под залог, продлен», — сообщили в суде.

Как сообщалось, налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова в конце февраля. Министерство юстиции США обвинило Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на 1 млрд долларов.

В начале марта Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии.