Сбербанк пересмотрел прогноз по ключевой ставке в 2020 году с 5% до 4% годовых, говорится в презентации банка. В отношении 2021 и 2022 годов прогноз также понижен: до 5% и 5,5% годовых соответственно.
Согласно обновленному прогнозу, ожидается инфляция по итогам текущего года на уровне 3,5% (в прежнем прогнозе было 3,7%), в 2021 году — 3,4% (было 3,8%), в 2022 году — на уровне целевых 4%.
Прогноз по динамике ВВП на 2020 год сохранен: предполагается спад в российской экономике на уровне 4,2%. В 2021 году банк ожидает роста экономики на 3,2% (3,1% в апрельском прогнозе), в 2022-м — на 2%, как и ранее.
Центробанк снова снизил ключевую ставку
Большинство опрошенных Банки.ру аналитиков ожидали, что на ближайшем заседании ключевая ставка будет снижена.
Большинство опрошенных Банки.ру аналитиков ожидали, что на ближайшем заседании ключевая ставка будет снижена.