Сбербанк пересмотрел прогноз по ключевой ставке в 2020 году с 5% до 4% годовых, говорится в презентации банка. В отношении 2021 и 2022 годов прогноз также понижен: до 5% и 5,5% годовых соответственно.

Согласно обновленному прогнозу, ожидается инфляция по итогам текущего года на уровне 3,5% (в прежнем прогнозе было 3,7%), в 2021 году — 3,4% (было 3,8%), в 2022 году — на уровне целевых 4%.



Прогноз по динамике ВВП на 2020 год сохранен: предполагается спад в российской экономике на уровне 4,2%. В 2021 году банк ожидает роста экономики на 3,2% (3,1% в апрельском прогнозе), в 2022-м — на 2%, как и ранее.

