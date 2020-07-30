Арбитражный суд Москвы удовлетворил два заявления Сбербанка о включении долга перед ним в размере более 128 млрд рублей в реестр требований кредиторов председателя совета директоров группы нефтегазовых компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РАПСИ со ссылкой на определения суда.

Кроме того, суд в июне удовлетворил заявления Сбербанка и ООО «СБК» («Сбербанк Капитал») о включении долга перед ними в размере более 56 млрд рублей в реестр требований кредиторов Мазурова.

Девятый арбитражный апелляционный суд 16 июня по заявлению компании Persit Services Inc. признал Мазурова банкротом. В отношении бизнесмена была введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев. В реестр его кредиторов включено требование заявителя в размере 2,08 млрд рублей. Финансовым управляющим имуществом должника утвержден Алексей Харланов.

Апелляционный суд отменил определение Арбитражного суда Москвы от 29 января, когда в отношении Мазурова была введена процедура реструктуризации долгов. Компания ссылалась на наличие у Мазурова просроченной более чем на три месяца кредиторской задолженности, размер и основания которой установлены вступившим в законную силу решением Кунцевского районного суда Москвы от 29 ноября 2018 года.

Суд признал долг главы «Нового потока» Мазурова перед Сбербанком в 56 млрд рублей Также банк ВТБ просит суд признать бизнесмена несостоятельным.

Однако апелляционная инстанция посчитала, что Мазуров не имеет отвечающего критериям достаточности источника доходов, за счет которого могут быть полностью или частично удовлетворены заявленные по делу требования кредитора. Также должником не представлен план реструктуризации долгов. Кроме того, Мазуров, отклонившись от добросовестного поведения, за длительное время не предпринял никаких действий для погашения установленной вступившим в законную силу решением суда задолженности, говорится в постановлении арбитража.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность ареста Мазурова по делу о хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка. Суд не согласился с доводами апелляционных жалоб адвокатов Мазурова, просивших изменить меру пресечения на любую иную, не связанную с лишением свободы. «Кредитный договор, заключенный между Антипинским НПЗ и Сбербанком, действует, наличие небольшой задолженности по кредитному договору не говорит о наличии мошенничества», — отметила адвокат Оксана Корчагина. «На тот период, который вменяется моему подзащитному, кредит обслуживался, и банк получал проценты», — добавил ее коллега Руслан Коблев.

По словам Мазурова, возбуждение в отношении него уголовного дела — это «попытка найти крайнего» в финансовых проблемах Антипинского нефтеперерабатывающего завода. По версии следствия, бизнесмен похитил 1,8 млрд рублей у Сбербанка посредством невозврата кредита, который был выдан АО «Антипинский НПЗ», входящему в группу компаний «Новый поток». Однако сам Мазуров вины не признает.