Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Урал Финансовый Дом» на уровне «ruBBB-». По рейтингу сохранен «негативный» прогноз.

Как отмечается в сообщении агентства, рейтинг банка «Урал ФД» обусловлен его «удовлетворительной позицией по капиталу при слабой способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, консервативной оценкой рыночных позиций и удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления».

Сохранение «негативного» прогноза по рейтингу аналитики объясняют сжатием бизнеса банка в сегментах корпоративного кредитования и выдачи гарантий на фоне оттока средств клиентов и ужесточения кредитных политик, а также тенденцией к снижению качества кредитного портфеля по юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которая может усилиться на фоне пандемии COVID-19 и оказать дополнительное давление на капитал и прибыльность банка.

КБ «Урал ФД» специализируется на кредитовании физических лиц, комплексном обслуживании юридических лиц и операциях на рынке ценных бумаг, головной офис расположен в Перми, напоминают в «Эксперт РА». Аналитики указывают на слабые конкурентные позиции банка в сочетании с высокой концентрацией бизнеса в домашнем регионе, на территории которого он является крупнейшим среди местных банков.

Агентство отмечает адекватную диверсификацию бизнеса банка по направлениям. При этом за II квартал 2020 года банк показал сокращение кредитного портфеля по юрлицам и ИП на 16%, что было обусловлено консервативной политикой относительно объема вновь принимаемых кредитных рисков на фоне плановой амортизации ссуд, а также оттоком депозитов корпоративных клиентов. Портфель банковских гарантий сократился за годовой период с 1 июля 2019-го на 44%, что связано со сворачиванием в банке направления выдачи экспресс-гарантий.

Качество кредитов, выданных юрлицам и ИП, оценивается консервативно и продолжает ухудшаться в течение последних 12 месяцев (за год с 1 июля 2019-го доля просроченной задолженности выросла с 12,4% до 20,8%, доля ссуд IV и V категории качества — с 20% до 30%). «По мнению агентства, на фоне пандемии COVID-19 и сокращения деловой активности экономических субъектов возрастают риски потенциального ухудшения финансового состояния заемщиков, что до конца 2020 года может привести к необходимости досоздания резервов на возможные потери по ссудам и оказать дополнительное давление на буфер капитала и финансовый результат банка», — сказано в релизе.

В настоящий момент уровень достаточности капитала оценивается как удовлетворительный (Н1.0 на 1 июля 2020 года — 12,8%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 10,1%) при ограниченной устойчивости показателя к реализации кредитных и рыночных рисков.



Качество розничного портфеля, в котором преобладают ипотечные и потребительские кредиты, оценивается как адекватное (доля просроченной задолженности составила 3,5% на 1 июля 2020 года, доля ссуд IV и V категории качества — порядка 10%).



В «Эксперт РА» отмечают, что долгосрочная стратегия банка предусматривает постепенное сокращение портфеля кредитов, выдаваемых крупным корпоративным клиентам, при наращивании кредитования малого и среднего бизнеса, а также дальнейший рост розничного портфеля без существенных изменений в его структуре. Однако на горизонте года ожидается сокращение совокупного корпоративного портфеля в пределах 20% за счет сокращения кредитования ряда отраслей на фоне амортизации уже выданных кредитов. По мнению агентства, возможность значительного улучшения бизнес-позиции банка в среднесрочной перспективе будет ограничена конкуренцией со стороны крупных банков, а также экономическими последствиями пандемии COVID-19 для целевых групп его клиентов.