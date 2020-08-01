Банк «Ак Барс» запустил формат подписок на расчетно-кассовое обслуживание (РКО). Подписки позволят предпринимателям снизить размер ежемесячных платежей за обслуживание расчетного счета и получить бесплатно набор сервисов для бизнеса, говорится в релизе кредитной организации.



«В набор входят персональный менеджер, корпоративная карта с кешбэком с покупок, онлайн-бухгалтерия, сервисы проверки контрагентов и расчетного счета на возможные риски блокировки. Также ежемесячно участников программы ждут дополнительные бонусы от партнеров банка», — отмечается в сообщении.

Подписку можно оформить на три, шесть или 12 месяцев.