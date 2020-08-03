Спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, сообщили в Службе безопасности Украины. Операция прошла успешно, злоумышленника посадили в автомобиль и увезли.

«Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение», — цитирует РИА Новости заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, написавшего об этом в Facebook.

Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

Находясь в банке, преступник давал интервью. Он рассказал, что живет на Украине более пяти лет и является резидентом. Пока он общался с журналистами, в отделение влетели сотрудники спецподразделения и скрутили его. Трансляцию в прямом эфире вел телеканал ZIK.

В банке Киева полиция ведет переговоры с мужчиной, сообщившим о бомбе в его рюкзаке Полиция Украины начала переговоры с мужчиной, который зашел в помещение банка в бизнес-центре «Леонардо» в центре Киева и заявил, что у него в рюкзаке бомба. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в понедельник заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко.

В понедельник в полдень в полицию позвонила представительница Универсал Банка, расположенного в бизнес-центре «Леонардо» в центре Киева. Она сообщила, что в отделение пришел мужчина, в рюкзаке которого, по его собственным словам, находится бомба. Он попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов. В МВД Украины рассказали, что этот человек — гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович.



По словам очевидцев, он запросил 40 тыс. гривен (1 440 долларов). Официально эту информацию правоохранители не подтвердили.