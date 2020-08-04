«Яндекс.Касса» и Visa запустили сервис для компаний, который поможет организовать выплату зарплат сотрудникам на карты любых российских банков. Для перевода денег достаточно знать только номер карточки получателя. Как подчеркивается в сообщении участников проекта, «с новым сервисом компаниям больше не придется предлагать сотрудникам выпустить новую карту банка — партнера по зарплатному проекту: выплачивать деньги теперь можно на любую карту, которая уже есть у человека».

Новое решение доступно любой компании, подключенной к «Яндекс.Кассе». Чтобы получить деньги от работодателя, сотруднику достаточно ввести номер карты на странице сервиса, получить уникальный ID-номер и передать его в бухгалтерию своей компании. Работодатель собирает ID-номера сотрудников, пополняет на нужную сумму единый счет для перечисления зарплат, загружает реестр выплат в личный кабинет «Яндекс.Кассы» и нажимает на кнопку «Сделать выплату». Деньги поступают на карты сотрудников уже через несколько минут.



«Новый сервис упрощает процесс выплат и сокращает издержки бизнеса: вместо множества платежных поручений в разные банки формируется один список реквизитов, по которому можно отправить деньги в любой момент», — отмечается в релизе. Список хранится в личном кабинете в «Яндекс.Кассе», его можно редактировать и использовать для следующих выплат. Компания может переводить таким образом до 1 млн рублей в месяц. Подключение к сервису бесплатное, есть только комиссия — 0,5% за один денежный перевод, но минимум 30 рублей.