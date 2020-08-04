В Москве 16 июля прошел онлайн ПЛАС-форум «Банковское самообслуживание, ретейл и НДО — 2020 ЧС», организованный журналами «ПЛАС» и Retail & Loyalty. В рамках трех сессий его участники — представители ключевых игроков банковского сектора, платежного рынка и розничной отрасли России и СНГ рассмотрели наиболее проблемные вопросы развития наличного денежного обращения, сегмента услуг инкассации, а также перспективы интеграции участников рынка, включая создание мультибанковской платформы НДО.

В мероприятии приняли участие 300 представителей финансовой индустрии: банков, производственных компаний, вендоров, ассоциаций, инкассаторских служб. Вопросы, вынесенные на обсуждение участниками форума, охватили ключевые аспекты развития глобального рынка налично-денежного обращения, внедрения мультибанковской платформы, роли наличных как ключевого элемента денежной системы, влияния пандемии на динамику использования наличных в финансовом секторе и рознице, актуальные тенденции в банковском самообслуживании.

В рамках первой питч-сессии «НДО и коронакризисный стресс-тест. Новая роль ключевого элемента денежной системы» был дан анализ влияния пандемии на рынок налично-денежного обращения в мире и в России. Большинство спикеров подтвердили, что в период карантина в целом произошло дальнейшее снижение объемов наличных. Но такие факты зафиксированы не во всех странах, исключением здесь названы США, а также Белоруссия.

Выступившие в рамках сессии эксперты привели данные, свидетельствующие о развитии мирового тренда на снижение трансакций снятия наличных через банкоматы. В связи с этим перед банками возникла задача оптимизации расходов на поддержание функционирования банкоматной сети.

Участники второй питч-сессии обсудили технологические особенности и перспективы внедрения мультибанковской платформы НДО в России. Решение, предложенное компанией «Профиндустрия_Центр» предполагает интеграцию банков и розничных организаций в рамках единой платформы. Ее появление, по мнению участников рынка, помогло бы оптимизировать расходы при обработке наличных, в частности в процессе инкассации.



Участники третьей VIP-сессии «НДО во время пандемии и в послекризисный период. Взгляд стратегов» обрисовали ситуацию в области НДО в посткоронавирусный период. По словам выступивших экспертов — представителей банков, в июле 2020 года зафиксирована значительная доля докризисного объема трансакций, также отмечен рост кредитования, в том числе залогового. Участники сессии обсудили перспективы дальнейшего развития банковского сектора, вопросы интеграции и развития партнерских проектов, а также новые подходы к использованию сетей самообслуживания и перспективы дальнейшей диджитализации банковских отделений и офисов.



Большинство участников сессии согласились с тем, что в ближайшее время, учитывая тенденцию сокращения операций с наличными, банкам необходимо будет консолидироваться и выбрать приемлемую и эффективную стратегию работы с НДО.