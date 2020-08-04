Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,36% и составил 2 940,46 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,22% до отметки 1 260,16 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 1,18%, Сбербанка — на 0,02%, «Норильского никеля» — на 1,74%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,4%, «Газпрома» — на 0,42%.

Вторник на российском фондовом рынке прошел спокойно, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, с легкими покупками и без стресса, несмотря на колебания в нефти и какое-то неприятное затишье в новостном потоке.

«Индекс Мосбиржи чуть подрос, он может оставаться в коридоре 2 920—2 950 пунктов, пока рынок не знает, в какую именно сторону ему двинуться. Индекс РТС стабилен около 1 258 пунктов. Тут интересно, как внутри сегодняшней сессии валютный индикатор игнорирует курсовую качку: рубль снова отступает, но РТС пока падать не собирается», — комментирует эксперт.