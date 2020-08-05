В Национальном родительском комитете предложили увеличить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Как заявила председатель комитета и член Общественной палаты России Ирина Волынец, она направила такое обращение в правительство РФ, сообщает RT.

«Прошу вас увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%», — отмечается в обращении.

Волынец считает, что ее предложение в случае вступления в законную силу станет своевременной и нужной мерой поддержки семей с детьми. «Также прошу рассмотреть возможность вообще не взимать плату за ЖКХ с тех семей с детьми (независимо от фактора многодетности), где родители лишились работы из-за пандемии, до момента трудоустройства», — пояснила она.

​ЦБ поставил вопрос о компенсации расходов банков в случае отмены комиссий за оплату ЖКХ Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей.

Сейчас в России многодетные семьи имеют право на компенсацию оплаты ЖКХ в размере 30% от стоимости таких услуг. Это минимальный размер скидки, которую обязан предоставить любой субъект РФ. Скидка семьям, в которых воспитываются более десяти детей, может составлять 50% от платежа.