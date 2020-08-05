Рост популярности онлайн-сервисов портала «Госуслуги» в условиях пандемии приобрел неожиданные масштабы, отметил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем «Ростелекома» Михаилом Осеевским.

«Знаете, был небольшой сбой в работе (портала «Госуслуги»), связанный с тем, что работа в условиях пандемии приобрела в электронном формате такой массовый характер, которого никто не ожидал, по некоторым сервисам, — отметил глава государства. — Я знаю, что в конечном итоге компания справилась с этим».

Путин подчеркнул, что «Ростелеком» является крупнейшим в стране провайдером цифровых услуг, штат компании составляет 157 тыс. человек. Президент также отметил, что компания является самым активным партнером государства в цифровизации экономики.

Россияне в рамках эксперимента смогут направлять жалобы в госорганы через портал госуслуг Минкомсвязь предложила провести эксперимент с 30 августа по 30 декабря.

Также Михаил Осеевский сообщил, что основные работы по новой версии портала «Госуслуги», разработкой которого занимается «Ростелеком», планируется завершить до конца 2020 года. «Во время пандемии действительно через портал был реализован целый ряд достаточно крупных и значимых проектов: социальные выплаты семьям с детьми, получение информации о гражданах... Но в то же время стало очевидно, что уровень и архитектуры, и производительности портала уже не соответствует масштабу тех задач, которые необходимо решать. Поэтому мы по поручению правительства уже приступили к созданию нового варианта, новой версии портала государственных услуг. Планируем в основном завершить работу уже в конце этого года», — сказал он.

Осеевский отметил, что компания ставит перед собой задачу, чтобы портал мог обеспечить предоставление не менее 100 млн услуг в сутки. «Это значит, что каждый взрослый человек может ежедневно обратиться к государству за получением тех или иных услуг», — добавил глава оператора.