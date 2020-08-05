🔹 Минфин опубликовал «Методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований», исходя из которой в бюджете на 2021—2023 годы будут реализованы принципы анонсированной ранее ведомством бюджетной консолидации. Утвержденные лимиты позволяют оценить, во что главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС) обойдется необходимость оплаты «противоэпидемических» счетов — расходов правительства на антикризисные меры 2020—2021 годов.

🔹 Средний размер выплат на одного безработного в России в условиях пандемии вырос с 5 880 рублей в феврале 2020 года до 8 572 рублей в июле. Из-за распространения коронавируса в РФ были увеличены на определенный период 2020 года соцвыплаты отдельным категориям безработных, в том числе выплаты на несовершеннолетних детей. В настоящее время на осуществление социальных выплат безработным гражданам предусмотрено 110,5 млрд рублей. По оценке Минтруда РФ, ожидаемая среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных в июле — августе составит порядка 3 млн человек.

🔹 Пандемия спровоцировала появление фейковых сайтов служб доставки еды и электроники. По словам ведущего аналитика Infosecurity a Softline Company Александра Вураско, с начала года компания обнаружила более 200 подобных площадок, они работают до сих пор. По его словам, пик их появления пришелся на апрель, когда было зафиксировано 56 клонов Delivery Club, как минимум 30 фишинговых копий обнаружилось у «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды». Также фишинговые площадки копируют сайты «Утконоса», «ВкусВилла» и «Перекрестка». Эксперты нашли фейковые интернет-магазины Samsung и онлайн-гипермаркета электроники «Ситилинк».

🔹 В закон «О персональных данных» предлагают внести порядок обезличивания информации, после чего нельзя будет определить ее принадлежность конкретному человеку. Разработку поправок одобрила рабочая группа «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика», рассказали в организации. Их планируется предложить ко второму чтению правительственного законопроекта об обезличивании данных, сейчас он предполагает, что методы «очистки» и требования к ним разработает Роскомнадзор.

