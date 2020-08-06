Российский рынок кредитных карт после активного роста в I квартале 2020 года пережил крупнейший за последние три года месячный спад. В апреле рынок сократился на 57,2 млрд рублей, что оказалось больше роста за весь I квартал, говорится в исследовании «Тинькофф».

Уже в последующие месяцы рынок начал восстанавливаться: прирост составил 8,1 млрд рублей в мае и 6,3 млрд в июне. В итоге за II квартал рынок сократился на 42,7 млрд рублей, а в целом за первое полугодие вырос на 5,3 млрд. По состоянию на 1 июля 2020 года объем рынка равнялся 1,6 трлн рублей.

Относительное изменение за квартал составило минус 2,6%, за год рынок вырос на 0,3%.

Во II квартале 2020 года Сбербанк на фоне общего падения заметно увеличил долю рынка — с 43,6% до 44,6%. Доля «Тинькофф» выросла на 0,2 процентного пункта, до 13,5%. Остальные участники топ-пятерки не сумели сохранить свои доли: доля Альфа-Банка уменьшилась на 0,6 п. п. — с 11,3% до 10,7%, банка ВТБ — на 0,2 п. п., до 6,5%, «Русского Стандарта» — на 0,1 п. п., до 4,7%.

Общее количество кредитных организаций с портфелем свыше 1 млрд рублей не изменилось (31), на них совокупно приходится 99,6% рынка кредитных карт.

Во II квартале 2020 года лидером по динамике на рынке кредитных карт стал Совкомбанк, увеличивший портфель на 5,9 млрд рублей и долю на падающем рынке сразу на 0,5 п. п., до 3,3%. Больше доля выросла только у Сбербанка — на 0,9 п. п., хотя его портфель за квартал сократился на 3,5 млрд рублей.

Второй результат из топ-10 банков по приросту портфеля во II квартале показал банк «Восточный», увеличивший задолженность по кредитным картам на 1,4 млрд рублей, до 63,8 млрд. Это позволило ему нарастить долю рынка на 0,2 п. п., до 4%. При росте доли портфель «Тинькофф» сократился на 3,6 млрд рублей.

Крупнейшее абсолютное сокращение портфеля во II квартале пережил Альфа-Банк — на 14 млрд, до 171,1 млрд рублей. ВТБ потерял 6,7 млрд.



Отчет составлен аналитиками «Тинькофф» на основании данных Банка России. Учтена только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).