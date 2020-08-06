Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых, передает ТАСС со ссылкой на сообщение британского регулятора.

«Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии единогласно проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 0,1%», — объявлено по итогам заседания.

Кроме того, члены комитета проголосовали за сохранение программы выкупа гособлигаций и корпоративных бондов на уровне 745 млрд фунтов стерлингов.

В Банке Англии добавили, что будут продолжать следить за ситуацией и готовы скорректировать денежно-кредитную политику в соответствии со своими полномочиями, однако не намерены ужесточать ее, пока не появятся четкие доказательства преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и устойчивого движения показателя инфляции к цели в 2%.

Британский регулятор также отметил, что хотя за последние месяцы экономическая активность в мире усилилась, в целом она остается ниже уровней 2019 года. В частности, согласно прогнозам, ВВП Великобритании по итогам II квартала 2020 года окажется более чем на 20% ниже, чем в IV квартале 2019-го.

«Развитие экономики в решающей степени будет зависеть от ситуации с пандемией и от мер, принимаемых для защиты здоровья населения, а также от того, как правительства, домохозяйства и бизнес реагируют на эти факторы», — отметили в британском ЦБ.



Следующее заседание Банка Англии запланировано на 17 сентября 2020 года.