🔹 Перевести деньги по номеру телефона можно будет через банкомат с помощью Системы быстрых платежей. Эту функцию планирует реализовать ВТБ до конца 2020 года, заинтересованы в ней еще три крупных банка, рассказали их представители. Пользователю нужно будет ввести номер телефона в устройстве самообслуживания, далее система высветит, в каком банке у получателя есть счет. Сейчас в банкоматах ВТБ перевести деньги можно только по 16-значному номеру карты, отметил представитель банка.

🔹 На основе общероссийской базы вакансий «Работа в России» Роструд планирует создать «умный» рекомендательный сервис с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения с бюджетом в 147,5 млн рублей в 2021 году, следует из материалов, направленных ведомством в Минкомсвязь. Разработку сервиса предлагается включить в паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект».

🔹 Россиян, продавших в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты НДФЛ. С такой инициативой Общероссийский народный фронт обратился в Минстрой и Минэкономразвития. Чтобы не платить подоходный налог в размере 13% от продажи жилья стоимостью более 1 млн рублей, нужно подождать с реализацией жилья пять лет. Это касается тех объектов, право собственности на которые появилось после 1 января 2016 года. По квартирам, которые были оформлены до 1 января 2016-го, этот срок составлял три года.

🔹 «Яндекс» подал в Роспатент заявки на регистрацию целого ряда товарных знаков, связанных с финансовыми сервисами. В частности, зарегистрированы товарные знаки «ЯБанк», «ЯТрейд», «ЯВалюта», «ЯФинтех», «ЯФонд», «ЯСтэш», «ЯЧек», «ЯМани», «ЯПрайс», «ЯПеревод», «ЯДеньги», «ЯВклад», «ЯБрокер», «ЯБиржа». Пресс-служба «Яндекса» заявила, что компания часто регистрирует товарные знаки или технологии (патенты), но не все они находят применение в будущем.

