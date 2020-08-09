Банк «Восточный» совместно с UnionPay International объявляет, что теперь клиентам банка доступен сервис Huawei Pay, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь все держатели выпускаемых кредитных и дебетовых карт UnionPay банка «Восточный», обладающие смартфонами брендов Huawei и Honor, могут воспользоваться преимуществами удобной и безопасной бесконтактной оплаты.



Бесконтактная оплата является комфортной и защищенной альтернативой стандартному способу оплаты банковской картой.

Все операции, осуществляемые при помощи сервиса Huawei Pay, защищены так же, как и действия с банковскими картами. Для их выполнения вместо номера карты используется специальный токен, благодаря чему номер банковской карты не сохраняется на устройстве или сервере Huawei Pay и не предоставляется продавцам. В результате безопасность трансакции и личная информация владельца карты эффективно защищены.

«Для того чтобы начать пользоваться данным сервисом, клиентам необходимо установить приложение «Huawei Кошелек» (или Huawei Wallet), доступное в магазине приложений AppGallery. После этого можно добавить свои карты UnionPay в приложение и оплачивать любые покупки, просто прикладывая телефон к терминалу. Методом аутентификации служит пароль или отпечаток пальца. При осуществлении трансакций сервис не взимает какие-либо комиссии со своих пользователей», — говорится в релизе.



Всем пользователям сервиса Huawei Pay доступен широкий список привилегий, действующих для держателей бесконтактных карт UnionPay. Клиенты могут получать скидки и дополнительные возможности в ресторанах, магазинах и бутиках, а также развлекательных и культурных центрах.

На данный момент Huawei Pay поддерживается в семи странах, включая Россию, где он был представлен в конце 2018 года.

