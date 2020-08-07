Банк России вынес несколько постановлений о привлечении организаций к административной ответственности. В частности, как свидетельствует опубликованная накануне информация регулятора , постановления вынесены в отношении Совкомбанка и «Росгосстраха».

Постановление в отношении Совкомбанка вынесено 6 августа 2020 года по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Оно пока не вступило в законную силу.

В отношении компании «Росгосстрах» постановление (также от 6 августа и еще не вступившее в силу) вынесено по части 3 статьи 13.25 КоАП. Часть 3 указанной статьи формулируется как «неисполнение страховщиком обязанности по хранению документов, перечень которых и требования к обеспечению сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, а также непринятие страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в информационных системах, ведение и обеспечение сохранности которых предусмотрены страховым законодательством».

Как следует из материалов ЦБ, оба постановления предусматривают административный штраф. Для Совкомбанка, в соответствии с санкцией соответствующей статьи КоАП, он может составить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. В номере постановления в отношении «Росгосстраха» нет традиционных для Центробанка обозначений, указывающих, применено ли оно к должностному или юридическому лицу. Штраф по статье для страховой компании предусмотрен в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.



Банк России в рамках утвержденного 20 марта этого года пакета мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации в условиях пандемии коронавируса объявил, что ограничит применение административных наказаний, прежде всего за случаи несоблюдения сроков представления отчетности, нарушения корпоративного законодательства, законодательства, касающегося деятельности бюро кредитных историй.