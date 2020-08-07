Миллиардер Олег Дерипаска не согласился с тем, что его предложения передать ЦБ в подчинение Минфина являются экзотичными, как назвал их председатель совета директоров Альфа-Банка Петр Авен, пишет РБК . Как написал Дерипаска в своем Telegram-канале, понятие экзотики очень ситуативно. «То, что 30 лет назад казалось экзотикой, сейчас часто является обыденностью. Все дело в пользе. И в данном случае — в пользе для экономики», — говорится в сообщении.

По его словам, Банк России перекладывает ответственность за создание условий для экономического роста на правительство, что вынуждает министров вообще и Минфин в частности тратить много сил и средств на обеспечение приемлемых ставок по кредитам для предприятий и по ипотечным займам, а также напрямую заниматься финансированием через свои фонды. В регионах «финансовой системы почти не осталось, что явно ограничивает возможности для большой части населения страны», отметил Дерипаска.

«Конечно, это очевидный провал политики ЦБ и в целом всей схемы действий, которую они развернули за последние пять лет. Вернее свернули, ничего не делая <...> Нужно искать выход из сложившегося тупика. Если ЦБ отказывается, формально прикрываясь своим мандатом, как фиговым листком, значит, нужно изменить его. Мандат ЦБ должен в явном виде быть нацелен на экономический рост и создание рабочих мест. И сразу многие необходимые инструменты этой политики начнут смотреться по-другому, совсем не экзотично», — уверен миллиардер.

Как он заявил, ЦБ должен обеспечивать всеми доступными способами экономический суверенитет для субъектов предпринимательской деятельности и граждан Российской Федерации. В том числе заниматься организацией международных расчетов и обеспечением отсутствия ограничений в проведении расчетов для российских резидентов. «Бездействие или низкая эффективность действий ЦБ в этом направлении, по сути, потворство санкциям», — отметил Дерипаска.

​Авен прокомментировал претензии Дерипаски к Центробанку Дерипаска упрекнул ЦБ в контроле за соблюдением антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что в интервью РБК Петр Авен назвал требование Дерипаски перевести ЦБ в подчинение Минфина очень экзотичным, а независимость регулятора — важнейшим условием нормального экономического развития.