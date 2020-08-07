Газпромбанк снизил первоначальный взнос по «Льготной ипотеке» с 20% до 15% от стоимости недвижимости, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Данная программа ипотечного кредитования с господдержкой позволяет приобрести квартиру на первичном рынке по ставке от 6,1% годовых. В качестве первоначального взноса заемщик может полностью или частично использовать средства материнского капитала.

Максимальная сумма кредита по «Льготной ипотеке» составляет 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и 6 млн рублей в других регионах России. Процентная ставка 6,1% распространяется на весь срок кредита. При отсутствии страхования жизни и здоровья заемщика применяется надбавка 1 процентный пункт.



