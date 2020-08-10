Объем нового бизнеса на российском рынке лизинга за первые шесть месяцев 2020 года сократился по отношению к первому полугодию 2019 года на 22% и составил 570 млрд рублей, свидетельствуют предварительные данные исследования рейтингового агентства «Эксперт РА» при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации.



«Существенное влияние на снижение темпов прироста нового бизнеса по сравнению с прошлогодними значениями оказало уменьшение объема нового бизнеса в сегментах, наиболее пострадавших от введенных вследствие пандемии ограничений», — говорится в исследовании.



Сокращение количества заключенных сделок оказало негативное влияние также на сумму новых лизинговых договоров, которая сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28% до 845 млрд рублей. Объем лизингового портфеля на 1 июля текущего года составил почти 4,8 трлн рублей, показав слабое снижение с начала года на 2%, при этом от более глубокого падения портфель удержала переоценка валютных договоров (ослабление рубля составило порядка 13% за первое полугодие 2020 года), а также рост проводимых реструктуризаций, что привело к удлинению сроков действующих договоров.

Отрицательные темпы прироста нового бизнеса продемонстрировали более 40% респондентов, в том числе десять лизинговых компаний из топ-20. Несмотря на наибольшее сокращение нового бизнеса в абсолютном значении (-54%) среди крупнейших игроков, лидером рынка по объему нового бизнеса остается компания «Сбербанк Лизинг». На втором месте — ГТЛК, объемы нового бизнеса которой сократились на 35%, а третью позицию занимает «ВТБ Лизинг» (-15%). В совокупности доля топ-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса по итогам первого полугодия 2020 года снизилась до 30% против 40% годом ранее.

Уточняется, что полные итоги исследования будут опубликованы на сайте «Эксперт РА» в сентябре 2020 года.