В среднем россияне хотели бы получать 59 тыс. рублей после выхода на пенсию, говорится в сообщении НПФ Сбербанка. Как показал опрос, именно такая сумма обеспечит гражданам достойную жизнь в зрелом возрасте. Так, мужчины в среднем рассчитывают на пенсию в 61 тыс. рублей, слабый пол — в 56 тыс. Наибольшую пенсию хотели бы получать студенты (62 тыс. рублей) и люди с высшим образованием (61 тыс. рублей). Россияне со среднетехническим и средним образованием — 54 тыс. и 52 тыс. рублей соответственно.

Маркетологи, пиарщики и специалисты из сферы транспорта и связи хотели бы получать 64 тыс. рублей в месяц на пенсии, работники торговли и бытового обслуживания — 61 тыс. рублей, россияне, которые занимаются наукой и исследованиями, — 59 тыс. рублей.

Самые высокие пенсионные ожидания (63 тыс. рублей) отмечаются у людей, которые, по собственной оценке, могут купить квартиру, новый дом или как минимум автомобиль. Чуть ниже (58 тыс. рублей) ожидания у тех, кто спокойно позволяет себе крупную бытовую технику, но на новый автомобиль замахнуться уже не может. Специалисты, ведущие частную практику, и фрилансеры оценивают размер достаточного дохода в старости в среднем в 67 тыс. рублей в месяц. Высокий уровень ожиданий характерен также для специалистов с высшим образованием, которые не занимают руководящие должности (64 тыс. рублей), руководителей компаний, частных предпринимателей, владельцев бизнеса и домохозяек (62 тыс. рублей).

Самый большой доход в старости хотят получать москвичи — 92 тыс. рублей в месяц. Жители Владивостока — 78 тыс. рублей, петербуржцы — 70 тыс. рублей. Самые скромные ожидания в Ульяновске и Ярославле (по 48 тыс. рублей), Барнауле и Воронеже (по 49 тыс. рублей), а также Ижевске, Рязани, Саратове и Тольятти (по 50 тыс. рублей).

Самостоятельно копят на пенсию 12% россиян из тех, кто в принципе делает накопления (таких в стране более половины). Как показало исследование НПФ Сбербанка, наибольшая доля домохозяйств, откладывающих на старость, находится в Перми (17%), Ярославле (16%), Владивостоке, Липецке, Ижевске и Воронеже (по 15%).