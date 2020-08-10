Ассоциация российских банков (АРБ) обратилась к председателю комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон «Об ипотеке», которые позволили бы представлять в регистрирующий орган требования заемщиков о предоставлении им кредитных каникул, переданные по телефону или в электронной форме без усиленной квалифицированной электронной подписи (КЭП). Об этом говорится в сообщении АРБ.

Законом № 106-ФЗ, направленным на поддержку имеющих обязательства по кредитным договорам граждан в условиях распространения COVID-19, предусматривается возможность представления заемщиками — физическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований о предоставлении кредитных каникул устно по телефону или в электронной форме без использования усиленной КЭП (если такой способ предусмотрен кредитным договором).

Как поясняет АРБ, действующая редакция закона «Об ипотеке», требует представления для регистрации изменений в записи ЕГРН при предоставлении кредитных каникул оригинала требования заемщика, то есть документ на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью заемщика, либо электронный документ, подписанный КЭП заемщика. Редакция закона не учитывает положений закона № 106-ФЗ.

Банки предоставляют в регистрирующий орган документ, фиксирующий факт представления заемщиком требований, но регистрирующий орган отказывает в его принятии, говорится в сообщении АРБ. Кредитору приходится требовать у заемщика представления оригинала требования на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью заемщика, либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, что не соответствует поставленной законом № 106-ФЗ цели упрощения механизма предоставления кредитных каникул.