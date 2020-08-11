«Росбанк Дом» снизил первоначальный взнос по ипотечным программам с господдержкой «Льготная новостройка», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека» до 15%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В программе «Льготная новостройка» могут участвовать граждане РФ, приобретающие квартиру на первичном рынке при общем размере кредита до 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, до 6 млн рублей для других регионов.

«Семейную ипотеку» могут оформить семьи, в которых с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок. При этом заемщики и дети, с рождением которых появилось право на господдержку, должны иметь гражданство РФ.