Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Межгосударственному банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB+» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении агентства, Межгосударственный банк рейтингуется им как наднациональный административный орган с учетом его уникальной бизнес-модели в качестве осуществляющей международные расчеты организации, которая ведет деятельность на пространстве СНГ и Евразийского экономического союза. Рейтинги банка обусловлены поддержкой и рейтингом его ключевого акционера — России («ВВВ», прогноз — «стабильный»).

«Нотчинг вниз на два уровня относительно рейтинга России принимает во внимание оценку агентством готовности акционера предоставлять поддержку как слабой. Это в первую очередь учитывает тот факт, что акционеры имеют возможность легко выйти из состава банка, как это было в случае с Узбекистаном в 2012 году. Украина (на сегодня уже в течение нескольких лет неактивный участник банка) направила официальный запрос об отзыве своего членства в банке в 2019 году. Финансовое урегулирование, связанное c уходом Украины (когда это произойдет), не должно оказать существенного влияния на базу капитала или деятельность банка. Нотчинг также обусловлен ограниченными размером банка (суммарные активы составляли 13,4 млрд рублей на конец первого полугодия 2020 года) и масштабом деятельности относительно экономики региона», — отмечается в релизе.

«Стабильный» прогноз по рейтингу отражает прогноз по долгосрочному РДЭ России.

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB» Fitch также полагает, что приверженность к таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная налогово-бюджетная стратегия способствуют повышению устойчивости России к потрясениям и снижению влияния волатильности нефтяных цен на экономику.

Акционерами банка являются девять государств СНГ, которые представлены своими центральными банками: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия (50% в капитале банка), Таджикистан, Туркмения, Украина.

По мнению Fitch, финансовый профиль банка устойчив к негативному давлению, связанному с пандемией COVID-19 и шоком по ценам на нефть.

Банк предоставляет расчетно-кассовое обслуживание своим клиентам как в национальных валютах стран СНГ, так и в свободно конвертируемых валютах. Основную часть доходов банк получает от межбанковских размещений и долговых ценных бумаг. Межгосударственный банк не имеет кредитов, в настоящее время им не выдано каких-либо гарантий, он не предоставляет торгового финансирования, не принимает участия в каком-либо софинансировании и не занимается льготным кредитованием, проектным финансированием или кредитованием малого и среднего бизнеса.



«Мы не ожидаем изменения бизнес-модели банка», — уточняют в Fitch. Там напоминают, что в 2019-м совет банка утвердил его стратегию на период до 2023 года, которая предполагает более значительное участие в интеграционных проектах и сотрудничество с центральными банками.