Годовая инфляция в РФ ускорилась в июле до 3,37%, при этом месячный темп прироста цен снизился. Такие данные приводятся в тематическом обзоре Центробанка.

По оценке регулятора, месячный темп прироста потребительских цен с поправкой на сезонность уменьшился на 0,1 процентного пункта до 0,18%. Услуги подешевели в основном за счет снижения цен в регулируемом сегменте. Замедлился темп удорожания широкого круга непродовольственных товаров. Напротив, месячный прирост цен на продовольственные товары несколько увеличился, во многом за счет динамики цен на плодоовощную продукцию. Показатели месячного роста цен, при расчете которых исключаются волатильные или регулируемые компоненты (базисная инфляция), в июле снизились.

«Устойчивые показатели ценовой динамики указывают на текущий темп роста цен вблизи или ниже 4% в годовом выражении», — отмечается в обзоре.

Годовая инфляция увеличилась на 0,16 п. п. до 3,37%. Прирост цен на продовольственные товары ускорился на 0,25 п. п. до 4,19%, на непродовольственные товары — на 0,13 п. п. до 3,14%, на услуги — на 0,06 п. п до 2,52%.

«На ускорение годовой инфляции в июле повлияли эффекты базы, в первую очередь в динамике цен на продовольственные товары. В июле 2019 года темпы роста цен на них были нетипично низкими, складываясь под влиянием комплекса дезинфляционных факторов со стороны предложения и укрепления рубля. Эффекты базы на рынке продовольствия также нашли отражение в повышении годовых показателей базисной инфляции. Более низкими годом ранее были и масштабы индексации тарифов на услуги ЖКХ, проводившейся в 2019 году в два этапа», — отмечают в ЦБ.



Уточним, что Росстат на прошлой неделе опубликовал данные, согласно которым инфляция в июле по сравнению с июнем 2020 года равнялась 0,4%, по сравнению с декабрем 2019-го — 3%. По сравнению с июлем прошлого года инфляция в июле 2020-го составила 3,4% после годовой инфляции в июне на уровне 3,2%.