Банк России в обзоре «Динамика потребительских цен» за июль проанализировал влияние на инфляцию кратковременных факторов, связанных с принятием мер по сдерживанию коронавирусной инфекции.

По оценке ЦБ, годовая инфляция в России ускорилась в июле до 3,37%, а в месячном сопоставлении рост потребительских цен замедлился до 0,18%.

«В июле динамика цен оставалась разнородной, что было результатом действия разовых немонетарных факторов, связанных с неравномерностью смягчения противоэпидемических ограничений (в отношении как различных групп товаров и услуг, так и регионов), а также с мерами, принимаемыми местными органами власти», — констатируют в Банке России.

Так, в условиях снижения доходов населения в ряде регионов была проведена лишь частичная индексация регулируемых тарифов на коммунальные услуги. При этом в отдельных сегментах рыночных услуг отмечалось повышение цен, обусловленное смягчением ограничений и оживлением спроса: например, открытие ряда внутренних туристических направлений привело к повышению цен на санаторно-оздоровительные услуги в месячном и годовом сопоставлении (но рынок зарубежных поездок оставался закрытым, из-за чего четвертый месяц подряд не регистрировались цены на услуги зарубежного туризма). Спрос на транспортные услуги оставался в целом слабым, несмотря на некоторое оживление. В целом цены на услуги (без учета услуг ЖКХ) в июле возросли после снижения в июне, тем не менее темп прироста был низким.

Как и в июне, заметно возросли цены на моторное топливо, отражая увеличение мобильности населения и восстановление экономической активности. «Увеличение поставок нефтепродуктов на внутренний рынок и действие демпфирующего механизма будут сдерживать дальнейшую динамику цен», — полагает регулятор.

Банк России оценил годовую инфляцию в июле в 3,37% Месячный темп прироста потребительских цен замедлился до 0,18%.

В ЦБ указывают, что с мая, по мере исчерпания влияния кратковременных эффектов повышенного спроса на товары первой необходимости, стал более заметным вклад в инфляцию со стороны ослабления рубля, произошедшего в конце I квартала. Это выражалось прежде всего в тенденции к повышению годовых темпов роста цен на товары с заметной импортной составляющей в цене. «В ближайшие месяцы влияние ослабления рубля, произошедшего в I квартале, будет постепенно исчерпываться», — отмечается в обзоре.

«По мере затухания действия кратковременных проинфляционных факторов начинает постепенно проявляться роль более устойчивого фактора, имеющего дезинфляционный характер, — общего ослабления спроса, связанного с резким падением экономической активности и снижением доходов домашних хозяйств. Влияние сдержанного спроса начинает прослеживаться, например, в динамике цен на непродовольственные товары без учета моторного топлива: в июле их прирост снизился после стабилизации в мае — июне», — пишут в ЦБ.

По прогнозам регулятора, в ближайшее время динамика цен на различные группы товаров и услуг останется смешанной. С одной стороны, улучшение эпидемической ситуации и ослабление ограничений, направленных на социальное дистанцирование, позитивно скажутся на экономической активности. «Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами может сопровождаться временным повышением цен, отражающим, в частности, эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале. По мере окончательного исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние слабого спроса — как внутреннего, так и внешнего. Оно приведет к сохранению месячного темпа роста потребительских цен на пониженном уровне при большей однородности ценовой динамики по группам товаров и услуг», — отмечается в обзоре.



Тем не менее показатель годовой инфляции до конца 2020 года будет повышаться по мере выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года и по итогам года составит 3,7—4,2%, ожидают в Центробанке. По итогам 2021 года в условиях постепенного восстановления совокупного спроса, в том числе с учетом проводимой мягкой денежно-кредитной политики, Банк России прогнозирует годовую инфляцию на уровне 3,5—4%. В дальнейшем инфляция стабилизируется вблизи 4%.