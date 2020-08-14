Премьер-министр РФ Михаил Мишустин задекларировал по итогам 2019 года доход в размере чуть больше 18,235 млн рублей. Такие данные опубликованы на сайте Кабмина.

Мишустин, так же как и его супруга и сын, не задекларировал каких-либо объектов недвижимости в собственности. В пользовании у них, согласно декларации, находятся земельный участок площадью 5,5 тыс. кв. м, жилой дом площадью 861,2 кв. м и квартира площадью 141,6 кв. м. За супругой председателя правительства числится легковой автомобиль Ford Kuga. Она заработала в 2019 году около 54,844 млн рублей.

Михаил Мишустин возглавил правительство 16 января 2020 года. До этого с 2010 года он руководил Федеральной налоговой службой России.

Дмитрий Медведев, предшественник Мишустина на посту премьера, занимающий в настоящий момент должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, по итогам 2019 года, то есть еще в статусе главы Кабмина, заработал порядка 11,051 млн рублей, свидетельствует информация на сайте Кремля . По итогам 2018 года сообщалось о доходе Медведева в 9,9 млн рублей.



Среди членов Кабмина самый высокий доход за 2019 год задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров — порядка 586,022 млн рублей. Существенно превышает доходы других правительственных чиновников прошлогодний заработок заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко (432,323 млн рублей), зампреда правительства — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева (180,009 млн), министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева (около 156,949 млн). Министр финансов РФ Антон Силуанов заработал за 2019 год 28,09 млн рублей, свидетельствуют данные декларации о доходах.