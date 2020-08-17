Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби — столице Объединенных Арабских Эмиратов и одноименного эмирата. Об этом рассказал заместитель председателя правления кредитной организации Анатолий Попов.

«Мы подали документы на регистрацию офиса в Абу-Даби, в ближайшее время ждем решения уполномоченного органа по этому вопросу и хотели бы открыть офис до конца года», — сообщил он.

«Новый офис будет заниматься сопровождением инвестиционного бизнеса и реализацией проектов наших клиентов в направлении исламского финансирования, сотрудничая с фондами, банками и компаниями на Ближнем Востоке», — уточнил Попов.



В мае этого года Сбербанк уже объявил о планах открыть представительство в ОАЭ. Тогда стало известно, что Сбербанк договорился о совместном фонде прямых инвестиций с одним из арабских суверенных инвестиционных фондов (по данным Bloomberg, с эмиратским фондом Mubadala). Отмечалось, что совместный фонд будет ориентирован на вложения в крупный и средний российский бизнес.