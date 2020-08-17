Банк России рекомендует участникам финансового рынка переходить на использование безрисковых индикаторов, альтернативных LIBOR (London Interbank Offered Rate). Об этом говорится в информационном письме регулятора.

Как напоминают в Центробанке, с начала 2022 года у глобальных банков, формирующих процентный индикатор LIBOR, прекращаются обязательства по его публикации. В результате LIBOR может потерять репрезентативность и устойчивость, а затем и вовсе прекратить свое существование.

Мосбиржа может со II квартала 2021 года запретить сделки с использованием ставок LIBOR и EURIBOR В соответствии с рекомендациями регулятора Мосбиржа проводит мероприятия по отказу от использования ставок LIBOR и EURIBOR в качестве индикаторов для заключения сделок на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов.

Банк России рекомендует финансовым организациям уже сейчас сокращать число действующих договоров и не заключать новые в привязке к LIBOR. Особенно это касается договоров, вступающих в силу с 1 января 2022 года.

«В качестве замены LIBOR предлагается использовать следующие безрисковые индикаторы, рекомендованные иностранными регуляторами: SOFR (Secured Overnight Financing Rate), €STR (Euro short-term rate), SONIA (Sterling Overnight Index Average), TONAR (Tokyo Overnight Average Rate), SARON (Swiss Average Rate Overnight)», — указывают в ЦБ.



Банк России определил альтернативные LIBOR процентные индикаторы Проблема справедливого формирования финансовых индикаторов и наличия процедур, препятствующих манипулированию, особенно остро встала перед регуляторами после глобального финансового кризиса 2008—2009 годов, напоминают в ЦБ.

«Новые безрисковые индикаторы приходят на смену привычным эталонным ставкам денежного рынка в рамках глобальной реформы финансовых индикаторов. Являясь ориентирами уровней процентных ставок, валютных курсов, стоимости ценных бумаг и товаров, финансовые индикаторы играют важную роль в функционировании финансовых рынков и экономики в целом», — подчеркивается в сообщении регулятора.