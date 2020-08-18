Минимальная стоимость электромобиля российской компании Zetta, производство которого планируется начать до конца года в Тольятти Самарской области, составит 550 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ООО «Zetta» Денис Щуровский.

«Базовая версия в расчете бизнес-плана у нас 550 тысяч рублей на продажу», — рассказал он. По словам Щуровского, эта версия при 10 кВт/час в экорежиме рассчитана на 180 км пробега без подзарядки. «Китайские электромобили при этой же стоимости, причем уже с учетом субсидирования, пробегают до 100 километров», — заметил собеседник агентства.

Щуровский добавил, что цель проекта — создать электромобиль, который по цене мог бы конкурировать с автомобилями, оснащенными двигателем внутреннего сгорания, и который по своей энергоэффективности позволял бы использовать его для города в базовой версии. «Оба эти показателя были достигнуты», — подчеркнул руководитель проекта.

Электромобиль Zetta можно заряжать практически от любого источника энергии — от розетки на 220—380 В или от трансформатора. «У нас с компанией «Россети» подписана «дорожная карта» о расстановке зарядных станций после нашего запуска. Сначала планируется создать их в Самарской области, потом этот опыт будет переноситься на другие города. Для Самары и Тольятти по три-четыре заправки в каждом городе может быть достаточно при правильной их расстановке», — сказал Щуровский.



По его словам, сейчас на производстве в Тольятти идет опытно-промышленная сборка. «Мы планируем до конца года запустить производство при условии одобрения заявки в Фонде развития промышленности и выделения средств. Сейчас уже вложено порядка 570 миллионов рублей, и еще 100 миллионов рублей нам нужно вложить. После одобрения заявки и поступления средств нам потребуется три-четыре месяца на запуск производства», — сказал собеседник агентства.